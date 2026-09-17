Россияне стали чаще выбирать путешествия в Антарктиду

Спрос россиян на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на 30%. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, продажи на текущий сезон уже заметно опережают прошлогодние, даже несмотря на то, что такие туры являются дорогими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Пассажиры такси м...
- В России могут из...
- Российским студен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым