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Вечерний Новосибирск

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В первый день выборов-2026 проголосовали более 346 тысяч новосибирцев

В первый день выборов-2026 проголосовали более 346 тысяч новосибирцев

По информации облизбиркома, к 20:00 18 сентября на избирательные участки пришли 346 267 человек — явка составила 15,73%.

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