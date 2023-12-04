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Живая Кубань

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В России изменят требования к состоянию здоровья призывников

В России изменят требования к состоянию здоровья призывников

В России изменят требования к состоянию здоровья призывниковВ России планируется изменить процесс медицинского освидетельствования граждан, чтобы учитывать заболевания, которые не оказывают существенного влияния на опыт военных действий или способность выполнять обязанности по военной службе.

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