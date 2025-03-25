За восхождение на знаменитую гору в Японии будет взиматься плата

Начиная с альпинистского сезона 2025 года, посетители горы Фудзи - одной из популярнейших туристических достопримечательностей мира - будут обязаны заплатить сбор и пройти тест, чтобы иметь возможность подняться на гору.
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