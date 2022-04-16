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Times: британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск

Times: британские инструкторы возобновили подготовку украинских войск

Британский спецназ возобновил подготовку украинских войск на Украине. Об этом сообщает The Times. Издание со ссылкой на двух офицеров украинских батальонов информирует, что на прошлой и позапрошлой неделях солдаты занимались подготовкой непосредственно под руководством инструкторов из Особой воздушной службы (SAS) Великобритании Капитан батальона, дислоцированного в Оболонском районе Киева, заявил, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использовать противотанковые ракеты NLAW.

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