В Оренбургской области корреспондент печатного издания поучаствовал в акции «Один день с участковым»

В рамках акции «Один день с участковым» корреспондент газеты «Вечерний Оренбург» Константин Копылов провел один день со старшим участковым уполномоченным полиции отдела полиции № 2 МУ МВД России «Оренбургское» Виктором Стрелковым.
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