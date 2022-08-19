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В Оренбургской области корреспондент печатного издания поучаствовал в акции «Один день с участковым»

В Оренбургской области корреспондент печатного издания поучаствовал в акции «Один день с участковым»

В рамках акции «Один день с участковым» корреспондент  газеты «Вечерний Оренбург» Константин Копылов провел один день со старшим участковым уполномоченным полиции отдела полиции № 2 МУ МВД России «Оренбургское» Виктором Стрелковым.

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