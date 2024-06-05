Суд вынес обвинительный приговор зауральцу, который до смерти забил знакомую

Шадринский районный суд приговорил 34-летнего местного жителя к семи с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.
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