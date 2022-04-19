Экс-судья Николаев о фоле Кузяева: «Проще объяснить, почему это красная, а не желтая»

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил судейство в матче РПЛ «Зенит» – «Урал» (3:1). Хавбек петербургского клуба Далер Кузяев получил желтую карточку за подкат против Даниэла Мишкича.
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