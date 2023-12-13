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Мировое обозрение

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Дмитрий Медведев: сохранение Украины по Байдену возможно в границах Львова

Дмитрий Медведев: сохранение Украины по Байдену возможно в границах Львова

Заявления президента США Джо Байдена, сделанные во время визита Владимира Зеленского, означают, что в настоящий момент победой для Америки является сохранение Украины на карте мира, при этом границы и суверенитет этой страны не имеют никакого значения.

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