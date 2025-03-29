Зеленский пренебрежительно высказался в адрес Саудовской Аравии

Зеленский не счел нужным привлекать Саудовскую Аравию к мониторингу перемирия Президент Украины Владимир Зеленский не счел нужным привлекать Саудовсуую Аравию в качестве участника переговорного процесса по мониторингу режима «энергетического перемирия» между республикой и РФ.