♀♂ Гостиная для друзей

36 627 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • boris555 Да не тот
    Лучших ребят положили?Меркель: Минские ...
  • boris555 Да не тот
    А чтоже В.В. на это смотрел и верил?Меркель: Минские ...
  • ольга
    Так и сейчас еще верят. Сколько  бы жертв  можно было избежать, если бы не  эти  договоренности.Меркель: Минские ...

США вернули Виктора Бута. Но России это не сулит ничего оптимистичного

США вернули Виктора Бута. Но России это не сулит ничего оптимистичного

В четверг в Россию по обмену вернулся Виктор Бут, который еще в 2012 году был приговорен в США к 25 годам тюрьмы якобы за продажу оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую американские власти считают террористической.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх