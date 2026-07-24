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Царьград

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ЦГМС анонсировал прекращение гидробюллетеня с 25 июля

ЦГМС анонсировал прекращение гидробюллетеня с 25 июля

Синоптики ЦГМС сообщили о прохождении пиков дождевого паводка в Курганской области. В связи с этим с 25 июля выпуск гидрологического бюллетеня прекращается.

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