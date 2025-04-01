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Армия Китая проводит учения вблизи острова Тайвань

Армия Китая проводит учения вблизи острова Тайвань

Вооруженные силы Китая начали проведение масштабных военных учений вокруг острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

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