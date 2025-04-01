Армия Китая проводит учения вблизи острова Тайвань

Вооруженные силы Китая начали проведение масштабных военных учений вокруг острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
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