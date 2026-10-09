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Трамп заявил о договоренности с Путиным по масштабным поставкам дизеля в США

Трамп заявил о договоренности с Путиным по масштабным поставкам дизеля в США

Трамп провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что договорился о поставках крупных партий российского дизельного топлива на мировой и американский рынки.

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