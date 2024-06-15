Конец стримаМужчина в Виннице на Украине застрелил двух блогерш, которые «смеялись над россиянами».Об этом информирует украинское издание «Телеграф».
Конец стрима
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Конец стримаМужчина в Виннице на Украине застрелил двух блогерш, которые «смеялись над россиянами».Об этом информирует украинское издание «Телеграф».
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