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В России подорожает биометрический загранпаспорт

С 1 июля 2024 года увеличится госпошлина за оформление загранпаспорта нового образца. За загранпаспорт с биометрией нужно будет заплатить 6000 рублей, а для детей до 14 лет - 3000 рублей, напомнила агентству «Прайм» руководитель направления «Народный фронт.

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