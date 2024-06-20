В России подорожает биометрический загранпаспорт

С 1 июля 2024 года увеличится госпошлина за оформление загранпаспорта нового образца. За загранпаспорт с биометрией нужно будет заплатить 6000 рублей, а для детей до 14 лет - 3000 рублей, напомнила агентству «Прайм» руководитель направления «Народный фронт.