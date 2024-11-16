Алексей Петрович: "В странах СНГ гордятся своими земляками-героями" 

Один из лидеров поискового движения Молдовы, руководитель поискового отряда "Август" Алексей Петрович рассказал, что во всех странах СНГ, где ему довелось побывать, неизменно гордятся своими национальными воинскими соединениями, принимавшими участие в борьбе с фашизмом, гордятся своими земляками-героями, передает Noi.