Боевики, захватившие полицейский участок в Пакистане, потребовали вертолет

Воздушный коридор для безопасной эвакуации в Афганистан потребовали террористы, захватившие помещение Контртеррористического департамента (КТД) полиции в пакистанском городе Банну (провинция Хайбер-Пахтунхва), 19 декабря сообщило агентство ARY News.