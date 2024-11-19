Зеленский сегодня может представить «план стойкости» Украины в Верховной раде

Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, представит «план стойкости» Украины в Верховной раде. О том, что украинский лидер намерен ознакомить парламент с новым планом в первой половине текущей недели, 18 ноября проинформировали источники издания «Украинская правда» во фракции «Слуга народа» и в команде Зеленского.