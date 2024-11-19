Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 958 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Видимо Путин дал слово не обижать память о светлом пьянице России господине Ельцине, поэтому никто этот центр не закр...Ещё один момент в...
  • Игорь Егоров
    Представители СБ России сами не могут принять ни одного важного решения для уничтожения Украины и защиты территории о...Медведев: с решен...
  • Ингерман Ланская
    это может быть в бандер-рейхе - как. А в России - Так!Беда со сливочным...

Зеленский сегодня может представить «план стойкости» Украины в Верховной раде

Зеленский сегодня может представить «план стойкости» Украины в Верховной раде

Владимир Зеленский во вторник, 19 ноября, представит «план стойкости» Украины в Верховной раде. О том, что украинский лидер намерен ознакомить парламент с новым планом в первой половине текущей недели, 18 ноября проинформировали источники издания «Украинская правда» во фракции «Слуга народа» и в команде Зеленского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх