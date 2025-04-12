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Икорный бум в США: китайская роскошь теперь доступна каждому

Икорный бум в США: китайская роскошь теперь доступна каждому

В США возрос спрос на икру благодаря поставкам из Китая. Доступная по цене китайская икра попала в меню ресторанов и кафе, включая хот-доги и наггетсы, способствуя увеличению среднего чека.

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