Британским компаниям запретят предоставлять товары или услуги Путину и Лаврову

Правительство Великобритании введет запрет для британских компаний на предоставление товаров и услуг президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову после начала Москвой специальной военной операции на Украине.
Правительство Великобритании введет запрет для британских компаний на предоставление товаров и услуг президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову после начала Москвой специальной военной операции на Украине.
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