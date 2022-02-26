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Британским компаниям запретят предоставлять товары или услуги Путину и Лаврову

Правительство Великобритании введет запрет для британских компаний на предоставление товаров и услуг президенту России Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову после начала Москвой специальной военной операции на Украине.

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