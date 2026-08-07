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Аналитики выяснили, что зарплаты строителей в России в несколько раз ниже, чем в других странах

Аналитики выяснили, что зарплаты строителей в России в несколько раз ниже, чем в других странах

Средняя зарплата строителей в России за первое полугодие 2026 года достигла почти 111 тысяч рублей. Однако уровень оплаты труда в российском стройсекторе в три-шесть раз уступает вознаграждениям, которые получают работники той же сферы в Австралии, США, Канаде и ряде стран Западной Европы, сообщило РИА Недвижимость .

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