Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Karmadon
    Доскакались... Немногих адекватных людей, еще оставшихся в "незалэжной" искренне жаль.О чем тайно шепчу...
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    а то гляди-ка чё хапанул мандат и давай продавать избирателей за серебренникиБастрыкин оскорби...
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    развернуть бы оповещающюю компанию которая укажет кто из депутатов за что голосовал что-бы избиратели смогли видеть з...Бастрыкин оскорби...

Путин загоняет Эрдогана в угол. Россия сделала всего три шага и Турция оказалась в безвыходном положении

Путин загоняет Эрдогана в угол. Россия сделала всего три шага и Турция оказалась в безвыходном положении

Турция загнала себя в ловушку, выбраться из которой ей будет ой как нелегко. Анкара, которая повелась на западные пряники и приняла из рук Байдена после землетрясения многомиллиардную помощь, сегодня вынуждена делать самоубийственный выбор в пользу США и Евросоюза.

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