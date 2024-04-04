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Непомнящий начал турнир претендентов с ничьей против Абасова

Непомнящий начал турнир претендентов с ничьей против Абасова

В Торонто стартовал турнир претендентов на шахматную корону. В 1-м туре российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью черными с Ниджатом Абасовым из Азербайджана.

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