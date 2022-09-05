"Затопит сильно": всех, кто собрался выходить на улицу, предупредили

Всех жителей Приморья, кто в ближайшее время собрался выходить на улицу, предупредили. Так, синоптики рассказали, что принесет с собой в край новый тайфун HINNAMNOR и к чему стоит приготовиться приморцам, уточняется в Telegram — канале pogoda_25_region (12+).
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