Многие дачники думают, что у них чернозём, но это обычная земля! Объясню, как отличить

НаукаБольше по теме Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога! В некоторых регионах нашей страны чернозем как таковой вообще отсутствует, хотя по незнанию, местные жители чернозёмом называют любой плодородный слой земли, который залегает на поверхности их участков, точнее лежит сразу под ногами.