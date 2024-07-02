НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Многие дачники думают, что у них чернозём, но это обычная земля! Объясню, как отличить

Многие дачники думают, что у них чернозём, но это обычная земля! Объясню, как отличить

НаукаБольше по теме Приветствую Вас, уважаемые гости и постоянные читатели моего блога! В некоторых регионах нашей страны чернозем как таковой вообще отсутствует, хотя по незнанию, местные жители чернозёмом называют любой плодородный слой земли, который залегает на поверхности их участков, точнее лежит сразу под ногами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх