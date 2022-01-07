Крис Пол оформил трипл-дабл в матче с «Клипперс»

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол сделал трипл-дабл в матче с «Клипперс» (106:89) в четверг. Пол записал на свой счет 14 очков (5 из 14 с игры), 13 подборов и 10 передач при 1 потере за 34 минуты.