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Крис Пол оформил трипл-дабл в матче с «Клипперс»

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол сделал трипл-дабл в матче с «Клипперс» (106:89) в четверг. Пол записал на свой счет 14 очков (5 из 14 с игры), 13 подборов и 10 передач при 1 потере за 34 минуты.

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