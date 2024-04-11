Операторы реализуют восемь проектов КРТ на юго-востоке Москвы

Назначенные городом операторы приступили к редевелопменту восьми территорий на юго-востоке столицы. Здесь появятся современные городские кварталы со всей необходимой инфраструктурой для жителей, а также общественно-деловые и промышленные объекты.
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