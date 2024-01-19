Новая система доставки лекарств через вдох помогла в лечении синусита

Новая система доставки лекарств, которая использует собственное дыхание пациента для доставки лекарств непосредственно в носовые пазухи, показала многообещающие результаты в лечении хронического синусита — распространенного заболевания, которым страдают миллионы.
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