Avia.pro - СМИ В Госдуме вновь заговорили о защите учителей от нападок. И, честно говоря, пора бы уже не просто говорить, а вводить "сакральное уважение", как призвал депутат Михаил Матвеев.
В Госдуме рассказали, как защитить учителей от нападок мигрантов
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Представьте : вы - на работе ...Но не выполняете распоряжения начальника ...Вы зашли в магазин , но ничего не покупаете , не ведете себя как покупатель , а разделись до трусов и делаете зарядку ...В любой ситуации надо вести себя адекватно данной ситуации...Если вы делаете не то , что надо - вас ВЫКИНУТ прочь...Почему в школе некоторые школьники могут нарушать правила поведения в школе ? Тех , кто не хочет учиться и мешает другим учиться - надо выгонять из школы...Учить надо только тех , кто хочет , может учиться и не мешает другим школьникам.
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