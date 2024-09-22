В Госдуме рассказали, как защитить учителей от нападок мигрантов

ВА

Владимир Акулов

Представьте : вы - на работе ...Но не выполняете распоряжения начальника ...Вы зашли в магазин , но ничего не покупаете , не ведете себя как покупатель , а разделись до трусов и делаете зарядку ...В любой ситуации надо вести себя адекватно данной ситуации...Если вы делаете не то , что надо - вас ВЫКИНУТ прочь...Почему в школе некоторые школьники могут нарушать правила поведения в школе ? Тех , кто не хочет учиться и мешает другим учиться - надо выгонять из школы...Учить надо только тех , кто хочет , может учиться и не мешает другим школьникам.