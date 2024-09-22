Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Представьте  : вы  -  на  работе  ...Но  не  выполняете  распоряжения  начальника  ...Вы  зашли  в  магазин  ,  но  н...В Госдуме рассказ...
  • Ed
    В Израиле и в США за такие заявления давно бы прикончили или усадили на кошт от державы лет на дцать, а наши без сопл...В Литве телеведущ...
  • Сергей Алексеев
    Народ, очень редко читает здесь статьи и на понимает, что Россия разоружает не хохляндию, а Европу.Не прошло и трёх ...

В Госдуме рассказали, как защитить учителей от нападок мигрантов

В Госдуме рассказали, как защитить учителей от нападок мигрантов

Avia.pro - СМИ В Госдуме вновь заговорили о защите учителей от нападок. И, честно говоря, пора бы уже не просто говорить, а вводить "сакральное уважение", как призвал депутат Михаил Матвеев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
Представьте  : вы  -  на  работе  ...Но  не  выполняете  распоряжения  начальника  ...Вы  зашли  в  магазин  ,  но  ничего  не  покупаете  , не  ведете  себя  как  покупатель  ,  а   разделись  до  трусов  и  делаете  зарядку  ...В  любой  ситуации  надо  вести  себя  адекватно  данной  ситуации...Если  вы  делаете  не  то  ,  что  надо  -  вас  ВЫКИНУТ    прочь...Почему  в  школе  некоторые  школьники  могут  нарушать  правила  поведения  в  школе  ?  Тех  ,  кто  не  хочет  учиться  и  мешает  другим  учиться  - надо  выгонять  из  школы...Учить  надо  только  тех  ,  кто  хочет  ,  может   учиться  и  не  мешает  другим  школьникам.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх