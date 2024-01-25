Марочко: ВСУ обстреливают жилые дома и объекты ЖКХ в населённых пунктах Донбасса

Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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