Президент Колумбийской федерации футбола арестован за драку на финале Кубка Америки

Он вместе с сыном пытался пробраться на поле, но без аккредитации их не пропустили.фото: conmebol.com--> Президент Колумбийской федерации футбола Рамон Хесурун арестован за драку с охранниками на финале Кубка Америки.
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