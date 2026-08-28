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Авто - Мото - Новости

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АвтоВАЗ раскрыл ключевые факты разработки кроссовера Lada Azimut

АвтоВАЗ раскрыл ключевые факты разработки кроссовера Lada Azimut

До запуска долгожданного кроссовера Lada Azimut на конвейер остались считанные недели. АвтоВАЗ впервые раскрывает масштаб подготовительной работы: за финальными настройками модели стоит колоссальный труд инженеров и тысячи тестов.

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