АвтоВАЗ раскрыл ключевые факты разработки кроссовера Lada Azimut

До запуска долгожданного кроссовера Lada Azimut на конвейер остались считанные недели. АвтоВАЗ впервые раскрывает масштаб подготовительной работы: за финальными настройками модели стоит колоссальный труд инженеров и тысячи тестов.
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