В Конгрессе США посоветовали Киеву дальше рассчитывать на себя в вопросе вооружений

Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич от фракции Зеленского по итогам визита в США в четверг, 2 ноября, заявил, что Украина намерена производить оружие и системы ПВО совместно с Америкой, но в Конгрессе намекнули, что, чем дальше, тем больше Киеву придется рассчитывать на себя, – сообщают украинские СМИ.
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