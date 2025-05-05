«Почта России» выпустила марки в честь легендарной подводной лодки С-56

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /ТАСС/. «Почта России» выпустила серию почтовых марок, посвященных 50-летию установки на Корабельной набережной Владивостока самой результативной подводной лодки Великой Отечественной войны С-56.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии