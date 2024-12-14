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«Стыд за русские деньги» лишает финнов благополучия

«Стыд за русские деньги» лишает финнов благополучия

@ Лев Федосеев/ТАСС Tекст: Станислав Лещенко Власти Финляндии, похоже, готовы перейти черту, от которой долгое время предпочитали держаться подальше.

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