В кухне выросли грибы

Устранить проблему жительнице Отрадного помогают коммунальщики Жительница дома 15б на Олонецкой улице Татьяна Владимировна пожаловалась редакции, что в её квартире завелась чёрная плесень, которая испортила потолок и стены на кухне.
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