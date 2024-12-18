Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Sky News: вопрос о европейских миротворцах на Украине не снят с повестки дня и может быть поднят в Брюсселе уже сегодня

Sky News разгоняет инсайд о том, что  на сегодняшней встрече лидеров Германии, Франции, Польши и НАТО в Боюсселе может быть поднят витаюший сейчас в кулуарах западных столиц вопрос о введении на территорию Украины иностранных миротворчески.

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