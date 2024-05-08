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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуан Эрнангомес снова повредил мышцу голени. Из-за этой травмы он пропустил 3 матча серии с «Маккаби»

Форвард «Панатинаикоса» усугубил травму в пятом матче серии плей-офф Евролиги с «Маккаби» (81:72, 3-2), в котором набрал 11 очков за 14 минут.

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