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Закон, порядок, государство

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Танкисты группировки войск «Центр» отразили контратаку ВСУ на Авдеевском направлении

Танкисты группировки войск «Центр» отразили контратаку ВСУ на Авдеевском направлении

На дальности до 10 км они успешно поразили скопление бронетехники националистов. .

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