Лига ВТБ провела лагерь для молодых судей

Единая лига ВТБ организовала тренировочный лагерь для молодых и потенциальных рефери в Москве. Мероприятие проходило с 3 по 7 августа в рамках любительского чемпионата Объединенной Баскетбольной Ассоциации (UBA) при содействии Федерации баскетбола города Москвы.
Популярные статьи
- Ячанов о Латвии: «Бесы в них вселились. 90% европейцев не обладают критическим мышлением, СМИ используют людей»
- Авербух об открытии арены в Омске: «Шоу в октябре не помешает действующим фигуристам выступать на соревнованиях»
- Самолет с баннером «Выкиньте насильников с поля» пролетел над стадионом во время матча «Пэлас» – «Арсенал». Его оплатили феминистки и фанаты «канониров»
Свежие комментарии