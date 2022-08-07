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Лига ВТБ провела лагерь для молодых судей

Лига ВТБ провела лагерь для молодых судей

Единая лига ВТБ организовала тренировочный лагерь для молодых и потенциальных рефери в Москве. Мероприятие проходило с 3 по 7 августа в рамках любительского чемпионата Объединенной Баскетбольной Ассоциации (UBA) при содействии Федерации баскетбола города Москвы.

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