Экс-глава IIHF Фазель: я фанат Овечкина, он невероятный игрок

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель обратился к российскому нападающему и капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину и пожелал ему удачи в погоне за рекордом Уэйна Гретцки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии