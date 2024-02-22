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Экс-глава IIHF Фазель: я фанат Овечкина, он невероятный игрок

Экс-глава IIHF Фазель: я фанат Овечкина, он невероятный игрок

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель обратился к российскому нападающему и капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину и пожелал ему удачи в погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

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