«Гонка была одной из самых скучных в сезоне»: Петров — об этапе в Имоле

FerrariПервый российский пилот Формулы 1 Виталий Петров прокомментировал прошедший Гран При Эмилии-Романьи, который, по мнению эксперта, стал самым скучным из прошедших в 2024 году этапов чемпионата мира.
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