Продукцию птицефабрики «Вараксино» в Удмуртии могут начать экспортировать в Монголию

Ижевск. Удмуртия. Делегация из Монголии посетила птицефабрику «Вараксино» в Удмуртии. Как передаёт Главное управление ветеринарии УР, обследование площадки было организовано на предмет возможности осуществления экспорта продукции на рынок Монголии.