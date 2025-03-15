Продукцию птицефабрики «Вараксино» в Удмуртии могут начать экспортировать в Монголию

Ижевск. Удмуртия. Делегация из Монголии посетила птицефабрику «Вараксино» в Удмуртии. Как передаёт Главное управление ветеринарии УР, обследование площадки было организовано на предмет возможности осуществления экспорта продукции на рынок Монголии.
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