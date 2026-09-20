Полянский назвал выборы в России внутренним делом страны

Выборы в России являются внутренним делом страны, а другим государствам не следует указывать Москве, как проводить голосование, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
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