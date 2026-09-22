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Магия картофельных очисток: как оживить ваши комнатные растения за копейки

Ваши комнатные растения выглядят уныло? Листья бледнеют, стебли слабеют, а цветение становится все реже? Не спешите тратить деньги на дорогие подкормки.

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