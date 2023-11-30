На Урале задержали рецидивиста за нападение на школьницу

В Каменске-Уральском Свердловской области мужчина напал на школьницу. Об этом пишет tagilcity.ru. Сообщается, что 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затащил в лес 8-летнюю девочку, которая возвращалась из школы.
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