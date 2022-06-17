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Куат: «Если позвонят, то поедем в Европу. Если нет, то будем в Нур-Султане, готовиться к ответной игре с Беларусью»

Полузащитник «Астаны» и сборной Казахстана Исламбек Куат в эфире программы «1001 Түн» телеканала Qazaqstan, рассказал о предложениях из Европы.

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