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Царьград

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Киев ставит ультиматум Путину – под угрозой тысячи жителей Курска: Мощнейшая бомбардировка за всю историю СВО - ВСУ "прячутся в свинарниках"

Киев ставит ультиматум Путину – под угрозой тысячи жителей Курска: Мощнейшая бомбардировка за всю историю СВО - ВСУ "прячутся в свинарниках"

Правительство Украины вместе с военным командованием заявило о внезапных планах по созданию гуманитарного коридора в Сумщине для жителей Курской области.

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