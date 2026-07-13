Русские войска продолжают диктовать противнику свою волю на нескольких направлениях одновременно. Минувшей ночью одесские порты содрогнулись от мощнейших ударов, отправивших на дно очередные партии западного оружия и топлива, а на севере, под Волчанском, разведка группировки «Север» сорвала масштабную попытку прорыва.
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