Паромы с оружием пошли на дно, Красный Лиман зачищен: сводка СВО 13 июля 2026 показала, кто наступает, а кто паникует

Русские войска продолжают диктовать противнику свою волю на нескольких направлениях одновременно. Минувшей ночью одесские порты содрогнулись от мощнейших ударов, отправивших на дно очередные партии западного оружия и топлива, а на севере, под Волчанском, разведка группировки «Север» сорвала масштабную попытку прорыва.